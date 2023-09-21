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Четверг 21 сентября

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Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования

Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования
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Самосовершенствование – это непрерывный процесс, который может быть ускорен с помощью чтения полезных книг.

Представляем вам топ-5 книг, которые обязательно стоит прочитать, если вы хотите стать лучше.

"7 навыков высокоэффективных людей" – Стивен Р. Кови

Эта книга содержит семь ключевых принципов, которые могут помочь вам стать более эффективным и успешным человеком. Вы узнаете, как правильно ставить цели, управлять своим временем и отношениями, а также преодолевать трудности.

"Тонкое искусство пофигизма" – Марк Мэнсон

Эта книга поможет вам научиться не обращать внимания на мелочи и сосредотачиваться на действительно важных вещах. Вы научитесь жить без стресса и наслаждаться каждым моментом своей жизни.

"Сила настоящего" – Экхарт Толле

Эта книга научит вас жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением своей жизни. Вы узнаете, как избавиться от стресса и тревоги, и научитесь находить радость в простых вещах.

"Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" – Дейл Карнеги

Эта книга научит вас общаться с людьми и устанавливать с ними дружеские отношения. Вы узнаете, какие качества нужно развивать, чтобы стать популярным и успешным в обществе.

"Думай и богатей" – Наполеон Хилл

Эта книга расскажет вам о том, как достичь успеха и богатства. Вы узнаете о силе мысли и о том, как использовать ее для достижения своих целей.

21 сентября 2023, 04:20
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Гарри Поттер: 5 книг, действие которых разворачивается в магических школах

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Фото: ЛитРес
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