Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом

А вы когда-нибудь разышляли, какой бы могла быть Россия, если…? Да, история не любит сослагательного наклонения, но как же увлекательно придумывать новые сценарии на фоне хорошо известных событий. Совместно с книжным сервисом Литрес собрали книги об альтернативной истории.

Конец восемнадцатого столетия. Османские армии безжалостно разбиты войсками Суворова под Фокшанами и при Рымнике. Можно идти на Стамбул, но князь Потемкин-Таврический отправляется по неотложным делам в Санкт-Петербург. Армию расселяют по зимним квартирам и запрещают что-либо предпринимать. Солдаты-гренадеры скучают и сетуют, что так потеряют превосходство над врагом и не смогут одержать победу. Выполнят ли бывалые вояки приказ командования или пойдут на штурм под свою ответственность? Книга из популярной серии автора издательской платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Андрея Булычева увлекает в альтернативную Россию прошлого. Несмотря на вымышленные события, автор подробно и достоверно описывает быт и нравы того времени и увлекательно размышляет о реакциях и поступках известных исторических личностей в предполагаемых обстоятельствах.

Фантастический боевик из популярной серии "Одиночка". Есаул, князь Елисей Халзанов с тяжелым сердцем отпускает выпускников школы к новому месту службы. Жалко ему молоденьких казаков, плохие предчувствия у бывалого солдата. Но делать нечего. К тому же он вновь оказывается втянут в разборки государственных разведок. А там ребята серьезные и такого не прощают. Главному герою грозит расправа, но он, как всегда, оказывается проворнее. Только вот не покидает его чувство, что не все так просто как кажется, начинает копать глубже, чтобы узнать истинное положение дел… Ох, лучше бы не делал этого, потому что правда оказывается неприятной и болезненной. И Елисею ничего другого не остается, как объявить кровную месть. Лишь так сможет он сохранить честь и достоинство. Но станет ли ему легче на сердце?

Мистический детектив в антураже средневековой Японии. Секретная служба "Дракон и Карп" расследует дела, связанные с потусторонними явлениями. Молодой самурай дознаватель Рэйден в своей работе сталкивается со странными случаями, связанными с местью, древними клятвами и сильными талисманами. Он на хорошем счету и напрямую подчинён монаху, руководящему службой, и возможно, станет его преемником. Герою предстоит расследовать три необычных дела: про банщицу Юкко, жестоко мстившую мужчинам; про мальчика, таинственно утонувшем в колодце, и про богатого молодого человека, решившем убить себя во сне. Автор чутко передает менталитет и культуру Страны восходящего солнца и увлекает читателя необычным сюжетом.

История на стыке фэнтези и альтернативной реальности. Мир, в котором нет огнестрельного оружия, люди не пользуются электричеством и ездят на повозках, а железо дороже золота. Главная ценность здесь — таинственное магическое Слово, благодаря которому можно любую вещь спрятать в параллельном пространстве. Чтобы узнать секрет Слова, люди готовы идти на жертвы и страшные преступления. Юный принц Маркус узнал этот секрет, и теперь на него объявлена охота. Юноша же считает, что является новым миссией и изменит этот мир. Верят в него и ученики-последователи. Вот только вор Ильмар, познакомившийся с мальчиком на каторге и бежавший с ним оттуда, подозревает его в обмане…

Некогда большой и мощный СССР начинает рушиться, а вместе с ним теряют цели, смыслы и мечты люди. В это время Рома Марков оканчивает школу. Он не виноват, что мир меняется и меркнут прежние ориентиры. У него впереди большая и интересная жизнь, он мечтает о новых горизонтах и возможностях. А в его теле живет взрослый опытный мужчина странным образом, перенесшийся в него из будущего. Как герой справится с новыми вызовами? Сможет ли избежать ошибок и добьется ли высот благодаря опыту "поподанца"? Увлекательная история на фоне Советского союза. Автор является лауреатом фестиваля фантастики "Роскон", а суммарный тираж его проданных книг превышает 10 миллионов экземпляров.

