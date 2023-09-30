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5 уютных осенних книг

5 уютных осенних книг
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Что может быть приятнее чтения, когда за окном бушует непогода, а дома – тепло и уютно? Мягкий свет, теплое какао и сюжет, в котором всё так таинственно и притягательно. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые украсят любой осенний вечер.

"Хроники странствующего кота", Хиро Арикава

Японская писательница Хиро Арикава считает, что главное достоинство хорошей литературы – способность создавать уют на душе. Благодаря её книгам путешествие в Страну восходящего солнца можно совершить, удобно устроившись в кресле под торшером. Компанию в таком странствии составят Сатору и его лучший друг – кот со "счастливым" именем Нана, который выполняет роль рассказчика в этой книге. Мир глазами питомца – довольно странное место. В нем много забавного и, на его прагматичный кошачий взгляд, совершенно не практичного. Например, люди зачем-то слишком много суетятся и беспокоятся по пустякам. Другое дело – коты. Только они могут себе позволить неспешное странствие – в обстановке, располагающей к философствованию и рядом с хозяином, который вот-вот станет счастливым.

"Забвение пахнет корицей", Кристин Хармель

Американка Кристин Хармель прошла путь от спортивного репортёра до писателя с мировым именем, которая пишет о женщинах с непростой судьбой и сильным характером. Такова тридцатишестилетняя Хоуп, которая собирает свою разбившуюся на множество кусочков жизнь – тяжелый развод и изматывающее общение с экс-супругом, дышащий на ладан бизнес, сложные отношения с дочерью-подростком, здоровье единственного близкого человека – бабушки Розы – становится всё хуже. Чтобы исполнить последнюю просьбу бабушки, Хоуп отправляется в Париж. Французская столица раскроет перед героиней не только давно забытые тайны её семьи, но и секреты идеальной выпечки. Благодаря этому странствию для Хоуп начнется новая жизнь – счастье окажется совсем рядом.

"Дом на краю ночи", Кэтрин Бэннер

Американка Кэтрин Бэннер начала писать, когда ей было четырнадцать. Уже тогда её увлекали стилизованные под средневековье саги о жизни королей, замках, рыцарских подвигах и прекрасных дамах – первые романы нашли читателей, которые по достоинству оценили не только их готичность, но и романтизм. Новый роман писательницы – произведение зрелого автора. Время действия – начало ХХ века. Место – остров Кастелламаре в Средиземном море. Это тихое место, где жизнь движется степенно, а время – будто остановилось. Когда-то центром местной жизни был бар "Дом на краю ночи", но сейчас это заброшенная развалина. Возродится ли остров к бурной жизни? Кажется, именно это сулит приезд чужака – доктор решительно настроен изменить положение вещей. Тихая ночь, сияние звёзд, живописные скалы, аромат базилика – не пора ли вспомнить захватывающую историю четырёх поколений одной семьи?

"Пять четвертинок апельсина", Джоанн Харрис

Джоанн Харрис изучала современные и средневековые языки в Колледже святой Катарины в Кембридже, преподавала французский в школе, играла на бас-гитаре в этно-группе и писала романы для детей о рунических письменах. Вся ее многогранная личность воплотилась в сюжетах её книг, самая известная из которых – "Шоколад" – была экранизирована. В центре этой истории – снова кулинария. Фрамбуаза получила в наследство от матери книгу рецептов. Однако самое ценное в ней – это вовсе не пошаговые руководства приготовления блюд и снадобий, а заметки на полях. Мать героини использовала поля книги как своеобразный дневник, где она комментировала важные события своей жизни, делилась сокровенными мыслями. Благодаря этим письменам Фрамбуаза погружается в тайны своей семьи и переживает их с новой силой.

"Общество мертвых поэтов", Нэнси Горовиц-Клейнбаум

За основу романа Нэнси Горовиц-Клейнбаум взяла сценарий одноименного фильма, который принес "Оскар" актеру Робину Уильямсу в номинации "Лучшая мужская роль". Автору удалось воссоздать атмосферу престижной Уэлтонской академии, в которой учатся

Тодд Андерсон и его друзья. Статус выпускника этого учебного заведения открывает двери в высшее общество и гарантирует блестящую карьеру на любом поприще – за это ученики расплачиваются свободой, они вынуждены строго соблюдать консервативные правила в ущерб личным интересам и склонностям. Так длится, пока не появляется новый учитель – профессор английского языка Джон Китинг. Он предлагает своим подопечным следовать девизу "Лови мгновение!" и создать "Общества мертвых поэтов", которое как нельзя лучше подходит для изучения классического наследия английской литературы и пламенных дискуссий по этому поводу. Удастся ли профессору привить ученикам вкус к свободе и научить мечтать?

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30 сентября 2023, 20:06
Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/www.globallookpress.com
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Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

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