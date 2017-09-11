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Политика

Единый день голосования: никто не проиграл

Фото: er.ru
Единый день голосования – 2017 не преподнес особых сюрпризов, за исключением результатов по Москве. Но их следует рассматривать отдельно как ввиду особого статуса города-региона и специфичного политического поля, так и уровня выборов. Прогнозируемая победа "Единой России" в других регионах не вызвала удивления и заранее предсказывалась большинством экспертов, считает директор NRP Group, политолог Дмитрий Фетисов.
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Причин на это несколько. В первую очередь сыграла свою роль процедура предварительного голосования, оформившаяся за последние два года в полноценный институт праймериз. Региональные элиты поняли, что необходимо активно работать на праймериз для того, чтобы получить возможность выдвинуться от партии, приплюсовав к своему рейтингу рейтинг партии. Партия же в ответ требовала от своих кандидатов самых хороших результатов работы на территории, постоянно повышая эту планку.

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Такой симбиоз партии и кандидатов в итоге принес пользу и тем, и другим. Об эффективности этой системы говорит только тот факт, что кандидаты от партии провели более 15 тысяч встреч, пообщавшись лицом к лицу с огромным количеством избирателей. Задав повестку в мае за счет праймериз, "Единая Россия" дальше спокойно вела кампанию и шла к уверенному результату.

Не менее важными оказались партийные форумы и поездки лидера "Единой России" Дмитрия Медведева по стране. Пережив мощную информационную атаку в свой адрес, премьер-министр побывал в большинстве выборных регионов. Тем самым он не только восстановил свои позиции, но и сыграл важную роль в укреплении позиций партии на местах.

Фото: er.ru 

Настоящим масштабным событием для ряда территорий стали партийные форумы. "Единая Россия" не только вела дискуссию на предмет дальнейших действий по самым различным направлениям, но и демонстрировала реальные достижения, демонстрируя, что четко отвечает на запрос общества, которое хочет видеть от политических объединений не оголтелый популизм, а реальную работу.

Возможно, сама того не осознавая, "Единая Россия" сыграла большую роль и в укреплении всей политической системы в целом, активно призывая к чистоте и легитимности выборов. В ряде регионов оппозиция (в т.ч. и парламентская) отказались подписывать инициированное "Единой России" соглашение за честные выборы, но именно "ЕР" застолбила за собой эту тему, давая сигналы не только своим кандидатам вести кампанию честно и легитимно, но и главам регионов. Можно считать это популизмом, но факт остается фактом – в единый день голосования – 2017 количество жалоб на нарушение избирательного законодательства было настолько мало, что об этом никто не говорит даже всерьез.

Достаточно интересно все это проявилось в Саратове, где "Единая Россия" сама же сняла трех своих кандидатов, которые не работали на округе. В результате по этим округам прошли оппоненты партии, но саратовская областная Дума только выиграет от того, что в ней окажутся внятные политики, отличные от "ЕР" партийной принадлежности. И этот подход как раз и демонстрирует, что партия ставит не только высокие требования себе, но и влияет на повышение качества всей политической системы.

Фото: er.ru

Самое интересное, что эти выборы выявили победителей, но не проигравших. Несистемная оппозиция, представители которой практически не вели кампаний в регионе, окажется вполне удовлетворена результатами выборов муниципальных депутатов в Москве. Руководители парламентской оппозиции, даже не рискнувшие в ходе избирательной кампании посетить самые сложные для себя регионы (не говоря об относительно благополучных), ограничатся стандартными заявлениями с критикой "Единой России", умолчав о кризисе в собственных партиях и отсутствии серьезной партийной работы. А через неделю-две сами же предпочтут "слить" тему, понимая, что российский избиратель требует реальных дел, а не пустых политических заявлений. Таким образом, всех все устраивает, проигравших нет.

А вот победа "ЕР" – это не просто цифры, должности и мандаты. Это и еще большая ответственность за своих выдвиженцев, о чем говорил Дмитрий Медведев, подводя итоги единого дня голосования – 2017, это и возможность стать надежным плечом и опорой для Владимира Путина при выдвижении его кандидатом в Президенты. Рейтинг партии растет, растет и эффективность работы партийных структур, и этим ресурсом национальный лидер вполне может воспользоваться на выборах 2018 года.

Автор: директор NRP Group, политолог Дмитрий Фетисов.

11 сентября 2017, 16:44

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