Почему оппозиция осталась довольна выборами

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 14 сентября
Лента новостей
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:01
Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья
14:58
Почему женщины теряют интерес к сексу
14:42
В Москве хотят построить развлекательный парк Universal
14:24
Психанувший Учитель сбежал от Поклонской
14:18
У 23-летнего мужчины пропала потенция из-за царапины кошки
14:00
Выбрать эффективную диету помогут фекалии
13:55
Названа главная опасность позднего отцовства
13:45
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
13:22
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
13:12
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
13:12
Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью
13:09
В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах
13:00
Павел Табаков поразил суровым видом на премии
12:40
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
12:16
Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
12:12
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
12:05
В Подмосковье найден мертвым известный журналист
11:52
Российского дипломата экстренно вывозят из Нидерландов
11:43
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
11:35
Ученые предсказали новый ледниковый период
11:16
Россиян зовут в арабскую сказку
11:07
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
10:59
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта
10:42
Собчак отвесила Соловьеву пощечину после скандала
10:31
Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
10:25
Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"
10:24
Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями
10:10
Располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике
10:10
В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений
09:50
Ведущие популярного шоу развлеклись с секс-роботом (видео)
09:27
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
09:24
Уродливых мужчин признали половыми гигантами
09:17
Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака
09:14
На севере Москвы случилось массовое ДТП
09:09
Аллегрова вышла на сцену в халате
09:07
В Москве у безработного угнали иномарку за 4 млн
08:53
Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов
08:19
Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
07:59
Умерла звезда "Клана Сопрано"
23:18
Звезда "Голоса" победила на "Новой волне"
22:06
Меркель открылась с неожиданной стороны (видео)
22:03
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
22:02
Рак будут лечить золотыми звездами
21:58
Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву
21:51
Жительница столицы нашла клад в собственной квартире
21:43
Москвич изрезал ножом приемного сына
21:16
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
20:46
Кто стоит за "минированием" Москвы
20:45
Прохожий нашел пакет с телом младенца
20:42
Бледанс пыталась удержать мужа грудью
20:08
В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи
19:26
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
19:14
Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице
19:14
Региональные выборы: битва стратегий
19:00
Москвичи в панике после эвакуации
18:46
Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:15
Волочкова удивила странным танцем (видео)
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:34
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:19
Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
17:17
Трио Авишаи Коэна выступит в Москве
17:13
Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом
16:52
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
16:49
На севере Москвы рухнула монтажная люлька с человеком
16:36
Педофил охмурил мать-героиню ради детей
16:33
Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов
16:27
Юлия Меньшова объяснила закрытие "Наедине со всеми"
16:26
Банковская тайна ушла в прошлое
16:20
Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым
16:17
В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала
16:09
Порнозвезда-трансгендер устала от студентов
16:09
Киев признал беспредел Саакашвили пустяком
16:04
Семиклассник умер на уроке физкультуры
15:59
63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота
15:58
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино
15:27
Найден простой способ избавиться от диабета
15:23
Пациентка загорелась во время платной операции
15:11
Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже
15:04
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
14:59
Сколько денег нужно россиянам для счастья
14:45
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
14:44
Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
14:42
У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"
14:35
Басков высмеял внука Пугачевой
14:28
Лицо Федоровой сравнили со стопкой блинов
14:25
Стоит ли гоняться за валютой
14:22
Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11 (видео)
14:12
Эрдоган оправдался перед Трампом за сделку с Путиным
14:10
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:08
Владельцы кошек рискуют заболеть раком мозга
13:58
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
13:53
Под Москвой водитель Jaguar погиб в аварии с лосем
13:46
Юлия Высоцкая проводит ночи с близким другом
13:36
Звезда "Дома-2" в шоке от подлой измены любимого
13:36
Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
Политика

Почему оппозиция осталась довольна выборами

Фото: GLOBAL LOOK press
В России завершился выборный цикл 2017 года. Политологи и эксперты обсуждают итоги муниципальной кампании в Москве, губернаторских плебисцитов в 16 регионах России и депутатов законодательных собраний шести субъектов страны, а партии и независимые кандидаты делают выводы.
прочитано 1550 раз

Спустя несколько дней после голосования можно заявить, что выборы-2017 стали одними из самых "легитимных" за всю историю выборных кампаний в новой России. Итоги этой кампании признали не только победители, но и парламентские партии и их кандидаты, которые в этот раз заняли менее значимые места.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве

Единый день голосования: никто не проиграл

 Выборы-2017

Сюжеты Выборы-2017

Примечательно, что ни КПРФ и ни ЛДПР, которые всегда были в жестком политическом противостоянии с "партией власти", которые всегда оспаривали результаты выборных кампаний, на этот раз не стали устраивать пикеты и подавать в суды. Впрочем, наблюдатели связывают такое спокойствие в рядах парламентской оппозиции с тем, что результаты удовлетворили все стороны – выборы прошли без особых замечаний со стороны членов областных избиркомов и наблюдателей

Даже Геннадий Андреевич Зюганов – заядлый критик всех кремлевских реформ – выступая на открытии осенней сессии Госдумы, ушел от обсуждения результатов муниципальной кампании в Москве, перевалив вину за потерю мандатов в центральных районах столицы на… американцев, которые своими пропагандистскими технологиями завлекли либеральных кандидатов в мундепы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Еще более колоритно прокомментировал итоги выборов главный неудачник "битвы за Москву" – Владимир Вольфович Жириновский: "В следующий раз для разнообразия трансвестита предложим. Конечно, это вызовет интерес. Все обсуждать будут. Получается, мы не честные выборы стараемся провести, а просто поднять интерес к самой процедуре. Это не сработает", – посетовал бессменный лидер ЛДПР, однако результаты выборов признал, а свои неудачи свалил на высокую конкуренцию в современной политике.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов и вовсе заявил, что ситуация в сфере выборов меняется в лучшую сторону благодаря работе ЦИК, который, по словам лидера "справедливороссов", взял курс на прозрачность и честность выборов.

Несмотря на то, что в столице "яблочники" команды Гудкова-Каца неожиданно взяли 177 мандатов, и еще около двух десятков депутатских корочек получат кандидаты, поддерживаемые движением Михаила Ходорковского "Открытая Россия", полное политическое преимущество в Москве сохранила за собой партия "Единая Россия".

Фото: GLOBAL LOOK press

Победа "яблочников" не позволит провести им своего кандидата в мэры столицы, однако определенный сигнал, прежде всего – одряхлевшим парламентским оппозиционерам – они конечно дали. Спайка Гудков-Кац лихо оттеснила на оппозиционные задворки и Алексея Навального, ранее проигнорировавшего муниципальные выборы в Москве.

Впрочем, справедливости ради, парламентские партии неплохо показали себя на региональных выборах, так что пока рано сбрасывать со счетов ветеранов российской политики.

Конечно, в ходе выборов случались и скандалы, и стычки между партиями, и проявления недобросовестной агитации. Однако, на общем фоне, эти факты имели статистическую погрешность, тем более, что результаты и "прозрачность" этих выборов признало все политические силы страны.

И хотя представители парламентской оппозиции продолжают заниматься поиском оправданий за свои низкие результаты, всем ясно, что каждая проигравшая партия должна искать виноватых не в избирательной системе и не настроениях в обществе, а, прежде всего, внутри своих партийных рядов. И делать соответствующие выводы.

Автор: Александр Михайлов14 сентября 2017, 12:28

Политика

Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
США исподтишка нанесли удар России
Госдума повысит политический статус молодежи

Шоу-бизнес

Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске

Проишествия

"ИГ" нашло новый способ насолить России
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Общество

Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака

Журналист рассказал о борьбе с онкологией
Шоу-бизнес

Вера Брежнева готовится снова стать мамой

Певица сделала неожиданное признание
Шоу-бизнес

Сати Казанова отменила пышную свадьбу

Выпускница "Фабрики звезд" находится в поисках подвенечного платья
Общество

Психанувший Учитель сбежал от Поклонской

Депутат рассказала о встрече с режиссером

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Павел Табаков поразил суровым видом на премии
Аллегрова вышла на сцену в халате
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
Модель стала директором Белого дома

Спорт

Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru