Почему оппозиция осталась довольна выборами

В России завершился выборный цикл 2017 года. Политологи и эксперты обсуждают итоги муниципальной кампании в Москве, губернаторских плебисцитов в 16 регионах России и депутатов законодательных собраний шести субъектов страны, а партии и независимые кандидаты делают выводы.

Спустя несколько дней после голосования можно заявить, что выборы-2017 стали одними из самых "легитимных" за всю историю выборных кампаний в новой России. Итоги этой кампании признали не только победители, но и парламентские партии и их кандидаты, которые в этот раз заняли менее значимые места.

Примечательно, что ни КПРФ и ни ЛДПР, которые всегда были в жестком политическом противостоянии с "партией власти", которые всегда оспаривали результаты выборных кампаний, на этот раз не стали устраивать пикеты и подавать в суды. Впрочем, наблюдатели связывают такое спокойствие в рядах парламентской оппозиции с тем, что результаты удовлетворили все стороны – выборы прошли без особых замечаний со стороны членов областных избиркомов и наблюдателей

Даже Геннадий Андреевич Зюганов – заядлый критик всех кремлевских реформ – выступая на открытии осенней сессии Госдумы, ушел от обсуждения результатов муниципальной кампании в Москве, перевалив вину за потерю мандатов в центральных районах столицы на… американцев, которые своими пропагандистскими технологиями завлекли либеральных кандидатов в мундепы.

Еще более колоритно прокомментировал итоги выборов главный неудачник "битвы за Москву" – Владимир Вольфович Жириновский: "В следующий раз для разнообразия трансвестита предложим. Конечно, это вызовет интерес. Все обсуждать будут. Получается, мы не честные выборы стараемся провести, а просто поднять интерес к самой процедуре. Это не сработает", – посетовал бессменный лидер ЛДПР, однако результаты выборов признал, а свои неудачи свалил на высокую конкуренцию в современной политике.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов и вовсе заявил, что ситуация в сфере выборов меняется в лучшую сторону благодаря работе ЦИК, который, по словам лидера "справедливороссов", взял курс на прозрачность и честность выборов.

Несмотря на то, что в столице "яблочники" команды Гудкова-Каца неожиданно взяли 177 мандатов, и еще около двух десятков депутатских корочек получат кандидаты, поддерживаемые движением Михаила Ходорковского "Открытая Россия", полное политическое преимущество в Москве сохранила за собой партия "Единая Россия".

Победа "яблочников" не позволит провести им своего кандидата в мэры столицы, однако определенный сигнал, прежде всего – одряхлевшим парламентским оппозиционерам – они конечно дали. Спайка Гудков-Кац лихо оттеснила на оппозиционные задворки и Алексея Навального, ранее проигнорировавшего муниципальные выборы в Москве.

Впрочем, справедливости ради, парламентские партии неплохо показали себя на региональных выборах, так что пока рано сбрасывать со счетов ветеранов российской политики.

Конечно, в ходе выборов случались и скандалы, и стычки между партиями, и проявления недобросовестной агитации. Однако, на общем фоне, эти факты имели статистическую погрешность, тем более, что результаты и "прозрачность" этих выборов признало все политические силы страны.

И хотя представители парламентской оппозиции продолжают заниматься поиском оправданий за свои низкие результаты, всем ясно, что каждая проигравшая партия должна искать виноватых не в избирательной системе и не настроениях в обществе, а, прежде всего, внутри своих партийных рядов. И делать соответствующие выводы.

