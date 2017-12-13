Что означает уход России из Сирии

В ближневосточном мире произошло ключевое событие – российская группировка войск получила приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина о начале вывода из Сирии российских военнослужащих. Вывод войск из Сирии стал следствием полного разгрома боевиков "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена на территории России – Прим. ред.) в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка.



Основной вклад в разгром террористического государства внесли российские ВКС, обеспечившие военную поддержку сирийской армии Башара Асада. Участие России в сирийском конфликте позволило создать зоны деэскалации, и запустить общесирийский политический диалог.

Что касается присутствия российских войск в Сирии, тут следует отметить несколько важных моментов. Прежде всего: Россия не собирается полностью покинуть сирийские территории.

Москва сохранит в Сирии свое военное присутствие.

Это касается авиабазы Хмеймим. Напомню, что согласно Соглашению между Россией и Сирией, подписанному Владимиром Путиным в октябре 2016 года, авиационная группа ВВС России размещается на территории Сирии бессрочно.

Функции российской военной авиации на базе Хмеймим будут скорректированы с учетом завершения основной фазы боевых действий. Российские военные будут заниматься воздушной разведкой, обеспечивать режим радиоэлектронного противодействия, и иметь в боевой готовности авиационную группу для немедленного реагирования в случае повышения активности террористов.

Кроме того, на защиту сирийского неба встанут наши системы ПВО. Известно, что в Сирии останутся зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Российские системы обеспечат защиту как российского военного контингента, так и крупных городов и инфраструктурных объектов Сирии.

Безусловно, на базе Хмеймим будет размещен контингент военных специалистов, которые будут обслуживать авиационную технику, РЛС и противовоздушные системы. Сохранят свое присутствие в Сирии военные советники, занимающиеся боевой подготовкой сирийских военнослужащих, российские саперы, которым предстоит работа по дальнейшему разминированию сирийских территорий, и подразделения российской военной полиции.

Кроме авиабазы Хмеймим, Россия сохранит в Сирии свою военно-морскую базу в районе порта Тартус. Согласно действующему между Россией и Сирией соглашению, в порту Тартус может находиться 11 российских военных кораблей одновременно, включая суда с ядерной энергетической установкой. Этот договор будет действовать в течении 49 лет.