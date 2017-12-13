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Общество

Россия создаст в Сирии военно-морскую базу

Фото: mil.ru
Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе в скором времени расширится и станет полноценной военно-морской базой. Госдума ратифицирует до конца года соответствующее соглашение с Дамаском, сообщил спикер Вячеслав Володин.

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"Мы сделаем все для того, чтобы ратифицировать соглашение до конца 2017 года", – сказал журналистам председатель Думы. Открывая пленарное заседание 13 декабря, Володин обратился к коллегам с предложением высказать слова благодарности российским военным, которые вернулись из Сирии, и поздравить их с успешным выполнением боевых задач. Депутаты поддержали инициативу спикера аплодисментами.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Наши военные защитили мирных жителей от террористической угрозы и, выполнив боевую задачу, вернулись домой. Но часть из них продолжит нести службу в пунктах базирования, чтобы поддерживать мир в Сирии, не допускать возникновения террористической угроз", – отметил Володин.

Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта в Тартусе и заходах российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии. Одновременно президент назначил заместителя министра обороны Николая Панкова своим представителем при рассмотрении в обеих палатах парламента вопроса о ратификации этого документа.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В пояснительной записке к нему говорится, что реализация соглашения отвечает интересам России, поскольку будет способствовать закреплению долгосрочного российского военного присутствия и обеспечению безопасности в регионе. Предусматривается, что соглашение будет действовать в течение 49 лет.

Речь идет о создании в Тартусе полноценной российской военно-морской базы, сообщил "Интерфаксу" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко. "Это укрепит оперативные возможности нашего флота в Средиземном море и в целом позиции России на Ближнем Востоке", – сказал Кравченко.

Собеседник агентства сказал, что прикрытие с воздуха и моря базы в Тартусе обеспечивается зенитными ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами.

Напомним, что Владимир Путин 11 декабря объявил о разгроме группировки международных террористов и выводе российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Об этом Путин заявил во время своего визита на авиабазу "Хмеймим". На места дислокации уже вернулись самолеты Ту-22М, Ан-72, бомбардировщики Ту-22М3 и отряд саперов.

Автор: Александр Комаров13 декабря 2017, 14:52

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