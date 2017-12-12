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Что мы заработали в Сирии

Фото: минобороны.рф
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я вот смотрю на реакцию некоторых журналистов и так называемых лидеров общественного мнения на начало вывода российских войск из Сирии и диву даюсь. Есть все-таки на свете люди, которые всегда, вот принципиально всегда недовольны даже самыми лучшими результатами. 
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Неважно, насколько хорошо все прошло.  Неважно, какие успехи были достигнуты. Плевать на то, что мировые лидеры давятся от зависти и злости, пытаясь приписать себе наши победы. Нет. Этим критиканам важно только одно: ни в коем случае не признавать победу русского оружия и никогда, вот буквально никогда, не признавать, что Путин оказался умнее своих американских визави.

Этого им делать нельзя, потому что если признать хоть какой-то российский и путинский успех, то Госдеп печенек не даст, а бывшие коллеги, друзья и соратники проклянут, объявят агентом ФСБ, и забанят в фейсбуке, в барбершопе и в любимой смузичной. Вот и получается, что почти все западные СМИ признали, что Россия под руководством Путина в Сирии победила и сделала с разгромным счетом силы коллективного Запада, западные журналисты пишут, что это позорное поражение, и только российская несистемная оппозиция, в том числе и некоторые российские псевдопатриоты, продолжают делать вид, что Сирию слили, мы проиграли, все ужасно.

У этих людей абсолютно герметичное сознание, туда логика и реальность не проникают вообще никак: если пока наши войска находились в Сирии они постоянно ныли, что все плохо, все будет еще хуже, лили совершенно лживые крокодиловы слезы по поводу потерь наших солдат, подсчитывали до копейки во сколько нам обходится продолжение военного присутствия в Сирии, и конечно очень старались воткнуть в свое нытье сравнение с Афганистаном, Россию сравнить с поздним СССР, который в Афганистане застрял и так далее. Еще в обязательной программе нытья было что-то про цинковые гробы, и иногда, когда нытики не могли сдержать своё истинное нутро, в текст прорывался какой-нибудь подленький расчет из серии: а вот если мы сдадим Асада, то может нам хамончика дадут, а мы по хамончику очень скучаем. Поразительные люди.

С другой стороны, как только появилась информация о выводе войск из Сирии, то эти же критики сразу же переобулись в гиперпатриотов и начали ныть: Вот, сдали Сирию. Вот, проиграли все и вся. Вот, позор армии, позор страны, позор Путина, как главнокомандующего. Ну и еще какой-нибудь бред про то, как трусливая российская армия бежит из Сирии от страха перед террористами, американцами, французским спецназом и израильскими ракетами.

Как я и говорил, любые действия, любые успехи всегда будут облиты грязью, и единственное что удовлетворит этих людей – это если мы все вместе куда-нибудь исчезнем и не будем мешать им жить. Не дождутся. Не дождутся псевдолибералы, которым хотелось, чтобы наша армия в Сирии проиграла потому что их религия предписывает верить в непобедимость США. Не дождутся и наши псевдопатриоты, которым хотелось получить дополнительный повод поругать Путина, которому они просто страшно завидуют, потому что он в Кремле, а они – нет.

Есть несколько явных и понятных символов нашей победы в Сирии, причем многие из этих символов можно прямо взять и буквально измерить деньгами, как это любят делать некоторые наши сограждане. Я серьезно. И кстати, считать в денежном эквиваленте результаты наших военных операций совсем не зазорно. Мы должны учиться на ошибках наших предков, которые были великолепными войнами, но не всегда уделяли достаточно внимания экономической выгоде от ратных подвигов. Подвиги будем повторять, но вот бесплатно проливать кровь за каких-то братушек, которые предадут при первой же возможности явно ненужно. Переходим к символам.

Самый главный символ Дамаск – наш, а Асад – у власти. Это значит, что мы будем оказывать решающее влияние на то, как будет распределяться власть в послевоенной Сирии, а это в свою очередь означает, что наши, в том числе государственные, компании получат большие привилегии. В Сирии есть нефть, а на сирийском шельфе есть газ. В Сирии вообще много чего есть.

Мы не сможем занять доминирующее положение в каждом секторе сирийской экономики хотя бы просто потому что у нас тупо не хватит для этого ресурсов, это как слишком большой торт – мы не сможем, да и не должны его есть в одиночку, тем более, что у сирийцев еще есть обязательства, как минимум, перед Ираном и определенные долги перед Китаем. Но самые вкусные вишенки с торта достанутся нам. Сколько это в деньгах мы еще узнаем в будущем, но в убытке точно не останемся.

Второй символ: катарской газовой трубы в Европу не будет. А это означает, что доходы Газпрома от экспорта газа в Европу находятся в безопасности, а сама Европа надежно сидит на российской газовой игле. В деньгах это примерно 2,1 триллиона рублей в год, если брать за основу 2016 год. Хороший результат? Я думаю, что отличный.

Третий символ: Турция и Саудовская Аравия покупают российское, а не американское оружие и все понимают, что это было бы совершенно невозможно без того успеха, которого российская армия добилась в Сирии. На Ближнем Востоке США теперь не воспринимают как непререкаемого гегемона и, следовательно, начинают платить тому, кто показал свою несгибаемую и эффективную силу. По оценкам BBC сделка с Турцией – это 2,5 миллиарда долларов, а доход России по предстоящей сделке с Саудовской Аравией нам еще только предстоит узнать

Четвертый символ совсем свежий. Из-за того, что именно Россия сейчас главный авторитет на Ближнем Востоке, именно России, а не традиционным западным игрокам, таким как США или Франция, достался свежий контракт на строительство в Египте новой гигантской АЭС. Цена вопроса – 26 миллиардов долларов. Еще раз: 26 миллиардов долларов! Помимо этого, сейчас рассматривается контракт на строительство АЭС в Саудовской Аравии – и размер контракта там будет как минимум таким же, а скорее всего дойдет где-то до 35-40 миллиардов долларов.

Так что нытикам уж лучше помолчать. Такого эффективного с экономической точки зрения применения российской армии за пределами России, наверное, вообще никогда не было и это сейчас мы только начинаем получать выгоды от успешных действий российских военных и дипломатов. Будет еще. И вот на этом фоне президент США Дональд Трамп явны испытывает такие же чувства, как и наша несистемная оппозиция – ему очень-очень обидно. Для того чтобы показать, что США все еще самые крутые – он сделал крутую пиар-акцию, которая только еще сильнее разозлила весь арабский мир: он перенес американское посольство в Иерусалим. Ну и пусть пиарится. Его шоу на Ближнем Востоке уже мало кто воспринимает всерьез, а вот Россия воспринимается как важная сила, которой стоит платить и с которой надо считаться.

12 декабря 2017, 14:54

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