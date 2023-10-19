Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн

Рестайлинговая версия китайского кроссовера, поставившего очень внушительную планку продаж в 2022 году. Новые технологии, доведение дизайна, но тот же движок. Давайте посмотрим, что принесла нам новая модель, кроме надписи Max, в наименовании.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Экстерьер у автомобиля довольно спокойный и выдержанный в стиле “среднерыночного”. Но это пока не включится внешняя иллюминация. Какую практическую ценность несут светодиоды вдоль рейлингов, я не знаю, но смотрится, на мой, привыкшей к аскезе на светоэлементы, вкус довольно странно. Хотя с левого плеча сразу другой голос вступает в диалог и говорит, что чем больше иллюминации, тем заметнее машина на дороге, и все такое прочее. В принципе, даже красиво. А вы как думаете?

Красивая оптика, что спереди, что сзади, подчеркивающая световой линией название автомобиля на двери багажника. Тоже красиво, кстати. Да и две выхлопные трубы тут тоже красиво смотрятся, несмотря на то, что обещаний китайские автомобили в своем внешнем облике всегда дают столько, что потом непонятно как вытягивать.

В новой модели поменялась решетка бампера. Кстати, тоже симпатичней стало, на мой взгляд.

КАК ВНУТРИ

Здесь изменений больше, чем снаружи. Начнем с огромной приборной панели и соседствующего с ним мультимедийного экрана. Отклик на прикосновения моментальный, задержек нет, да и перевод интерфейса наконец-то почти безукоризненный.

Под центральным экраном - управление климатом. Маркетологи называют это третьим экраном, не будем спорить. Реагирует эта система на любые прикосновения, что пальца, что провода, который вы будете тянуть от зарядки. Будьте аккуратнее.

Очень удобные сиденья снабжены кучей настроек: водительское сиденье регулируется в шести направлениях, пассажирское – в четырех. Все это на электрике, конечно же: двадцать первый век же! Возможность запомнить положение сидений вместе с настройками зеркал и сохранить в пресет – тоже неизменный атрибут двадцать первого века. Повезло нам, да?

Ассистентов водителя и вообще всяческих настроек здесь просто миллион. И если я обычно изучаю все эти элементы по пути от пресс-парка домой, то в этой ситуации пришлось припарковаться и тщательно просмотреть все пункты меню, чтобы ни на что не отвлекаться.

Различные оповещения “мертвой зоны”, пересечения полосы и превышения скорости, регулировка подъема крышки багажника, голосовой помощник: все это, возможно, усложняет первичный процесс изучения, но со временем делает жизнь водителя только лучше.

КАК ЕДЕТ

Богатством разнообразия двигателей нас пока китайский рынок не поражает, да и объемами с лошадиными силами тоже. Tiggo 7 Pro Max, как и предыдущая модель, предлагает полуторалитровую турбированную “четверку” на 147 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор. Это, конечно, не способствует резвым стартам со светофоров, и разгон до сотни тут 9,8 секунды. И еще один момент: если Tiggo 8. в Max варианте это полный привод, то здесь ни о каком полном приводе речи не идет.

Подвеска хорошо сбалансирована, и при достаточной информативности, все-таки прощает дорожные неровности и не требует сильно оттормаживаться перед лежачими полицейскими.

Руль жестковат, но все же, на мой взгляд, управляемость у автомобиля хорошая.

КАК ЗВУЧИТ

Акустика Sony – старый знакомых, регулярно встречаемый мной в китайских автомобилях. Вязкий низ, слегка выпирающая середина. Для штатной акустики без претензий на супер-премиум, звучит все довольно мило. Не трогайте эквалайзер. Лучше уже не будет.

КАК ГИТАРА

Инструмент поместился безо всяких проблем. Даже не складывая задний ряд сидений, в Tiggo 7 очень много места для багажа. Пользуйтесь!

ВЫВОДЫ

На самом деле, частота обновлений модельного ряда завораживает и вызывает печальные мысли о быстротечности всего сущего. С другой стороны, ощутимый апгрейд электроники оказался полезным и уместным. Вот еще бы с маркировками разобрались, чтобы можно было по названию модели определить что там с мощностью и полным приводом – цены бы не было.

Стоимость кроссовера начинается от 2,64 млн. рублей, и это, на самом деле, довольно щадящая цена, с учетом происходящего на российском автомобильном рынке сейчас.