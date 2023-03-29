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"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП

"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП
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Теперь лосиха окружена заботой, но водителей строго-настрого призвали быть бдительными.

На северо-востоке Московской области специалисты охотнадзора и ветеринары выручили в беде пострадавшую лосиху. В ДТП ее сбил автомобиль и она не могла встать. "После удара выбросило на обочину", – информирует "Радио 1".

Животное транспортировали в ветеринарную клинику. Там его хотят подлечить и подготовить к полноценной жизни в дикой природе. Как сообщает телеканал "360", сейчас лосиха в надежных руках и повода для беспокойства о ней нет.

Однако водителей авто предупреждают, что грядет опасный сезон — пик миграции лосей. Соответственно, рогатые будут выбегать на дороги. Ответственность за их жизнь лежит на тех, кто сидит за рулем. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что риск ДТП при участии животного выше с наступлением темноты.

29 марта 2023, 19:30
Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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