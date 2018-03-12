Гобозов из "Дома-2" принес лосихе свою морковку

Участники телепроекта "Дом-2" на ТНТ взяли под опеку лосиху в национальном парке "Лосиный остров", подхватив эстафету добра в Год волонтера.



Проведать подшефную лосиху приехали участники телестройки Александр Гобозов и Ольга Жарикова, которые не так давно объявили себя парой. С собой новоиспеченные волонтеры привезли две корзины сочной моркови для животного в честь знакомства. Александр Гобозов признался, что для него волонтерская помощь животным не просто слова, но подкрепленная делом позиция. Совсем недавно, например, он взял из приюта собаку, которая теперь живет в его семье.



Начальник эколого-просветительского комплекса "Лосиная биостанция" Иван Юткин рассказал звездам "Дома-2", что лосиха Дина Ивановна, которая теперь является подшефной скандальной телестройки, была найдена возле шоссе в Подмосковье. На тот момент ей едва исполнилось три недели. Родители лосенка погибли от рук браконьеров. Больше трех лет сотрудники нацпарка заботились о животном. Когда пришло время отпускать лосиху на волю, Дина Ивановна скептически отнеслась к такому решению. Ушла в лес на пару дней и снова вернулась к людям, заменившим ей семью. Кстати, отчество лосиха получила именно от Ивана, которого все считают ее "отцом".

Телепроект "Дом-2" на ТНТ нередко участвует в акциях, связанных с экологией и здравоохранением. Например, на протяжении нескольких лет звезды телестройки являются донорами крови, они поднимают в эфире серьезные вопросы здоровья, участвуют в акциях по охране природы.