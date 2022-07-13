"Кот в мешке": как россиянам приобрести машину из Европы

Россияне, желающие в современных реалиях приобрести автомобиль из Европы, могут столкнуться с новыми трудностями. Это связано с логистическими проблемами в условиях закрытых границ, а также с финансовыми рисками. Чтобы при совершении сделки не получить "кота в мешке", следует соблюсти некоторые условия.
Автомобильный эксперт Денис Еременко подчеркнул, что сегодня приобрести иномарку стало труднее. В интервью Пятому каналу он отметил, что самым простым вариантом для покупки машины является обращение в компанию, которая непосредственно занимается ввозом авто в Россию.
Как правило, эти фирмы сотрудничают с посредниками, занимающимися перегоном машин. По словам специалисты, в роли посредников выступают компании из тех стран, которые не имеют ограничений по денежным переводам с европейскими государствами.
Эксперт обратил внимание, что, к примеру, Германия не принимает переводы из России. Однако эту проблему можно решить через Армению или Казахстан. Еременко представил пошаговую инструкцию для россиян.
В начале необходимо подобрать интересующий автомобиль через агрегатор. Потом следует созвониться с продавцом, чтобы решить вопрос об оплате. Далее придется оплатить НДС. В конце нужно будет договориться о доставку через посредника и проверить все документы.
При этом важно помнить, что продавец из Европы должен будет оформить сделку на гражданина страны-посредника. Переоформить машину можно будет после растаможки и перевозки в Россию.