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Авто
Не легковушки, так бронетехника: эксперт оценил перспективы России по производству машин

Не легковушки, так бронетехника: эксперт оценил перспективы России по производству машин

Специалист уверен, что России не нужно переходить на электромобили.
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После начала специальной военной операции на Украине наша страна столкнулась с сильнейшим давлением западных стран. Санкции против России ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие государства. Разумеется, данные ограничения сказались на отечественном автопроме, поэтому Москва запустила программу импортозамещения.

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Мощности ряда иностранных предприятий после их ухода из России были национализированы. К примеру, бывший столичный завод "Рено" теперь будет выпускать легендарные машины марки "Москвич". Также планируется возродить производство знаменитых советских автомобилей "Волга" и "Победа".

Перспективы нашей страны оценил автоэксперт Георгий Карпунин. В интервью "Радио 1" он подчеркнул, что на данном этапе в России не получится с легкостью возобновить производство советских моделей легкового транспорта.

По словам специалиста, профилем ГАЗа являются не легковушки, а бронетехника. Поэтому он уверен, что вновь поставить на конвейер "Волгу" и "Победу" будет довольно-таки проблематично. В то же время эксперт заметил, что санкционное давление Запада может поспособствовать "всплеску массового конструкторского таланта".

Переход России на электромобили Георгий Карпунин оценил скептически. По его словам, в этом нет никакой необходимости из-за целого ряда внутренних факторов, в том числе, особенностей климата.

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Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 14:51 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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