В Петербурге из-за аварии с участием грузовика на дороге образовалась пробка

В Петербурге произошла серьезная авария. По информации СМИ, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
В результате случившегося на дороге образовалась пробка. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить экспертам, передает телеканал "360".
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