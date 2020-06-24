Авария с пострадавшими детьми попала на видео

Вечером 23 июня на Терешковском мосту в Кемерово автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с Toyota Camry, после чего – в KIA Cerato, передает VSE42.RU. В результате ДТП пострадали четыре человека, из которых двое – дети в возрасте десяти лет и семи месяцев. Они были оперативно доставлены в больницу. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.
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