В Петербурге произошла авария с участием Bentley

В северной столице произошла серьезная авария. Уточняется, что дорогостоящий автомобиль Bentley столкнулся с другой иномаркой.
По предварительным данным, виновником ДТП является девушка, которая была за рулем элитного авто. Экспертам предстоит разобраться в ситуации. В распоряжении журналистов есть видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано произошедшее.
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