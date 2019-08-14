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Авто

В "ЕР" выступили против запрета старых авто

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
В "Единой России" выступили категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей. Прежде чем предлагать подобную идею, считают в партии, необходимо учесть мнение вех сторон, и в первую очередь – самих граждан.
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Считать возраст автомобиля основным критерием для запрета на его эксплуатацию недопустимо, подчеркнули в "Единой России". У людей должна быть возможность пользоваться своими машинами столько времени, сколько они сочтут необходимым, при условии надлежащего состояния техники.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

"Если владелец автомобиля соблюдает правила технического осмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние такой машины будет хорошим и через десять, и через 20 лет", – объяснил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский. "Почему он должен расставаться со своим автомобилем просто потому, что прошел какой-то срок с момента его производства?", – добавил он.

Владимир Афонский. Фото: ER.RU

Парламентарий отметил, что в России насчитывается 20,9 миллиона автомобилей старше 15 лет и еще порядка десяти миллионов – старше десяти лет. "Что делать владельцам этих машин?", – поинтересовался он.

Выступать с идеей запретить россиянам пользоваться старыми автомобилями недопустимо без того, чтобы перед этим опросить мнение всех сторон. Прежде всего речь идет о самих гражданах. Также важно услышать позицию общественных организаций и автоэкспертов.

"В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", – подчеркнул Владимир Афонский.

Таким образом он прокомментировал предложение заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной. Согласно этой идее, для транспортных средств может быть введен "предельный срок эксплуатации", после превышения которого эксплуатация автомобиля будет запрещена.

Автор: 14 августа 2019, 14:12

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