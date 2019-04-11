"ЕР" выступила против увеличения штрафов для водителей

Единороссы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, цифра в три тысячи "взята с потолка".



Депутат указал на полное отсутствие оснований для увеличения штрафов. "Откуда взялись сумма именно в три тысячи рублей? Почему не две, не пять, не 10 тысяч?" – недоумевает парламентарий.



Инициативу необходимо обсуждать с общественностью и экспертами, подчеркнул Афонский. По его словам, единороссы готовы провести такую дискуссию на площадке партии.

На первый взгляд, отметил Афонский, инициатива автоинспекции разумна для борьбы с регулярными правонарушениями. Но пока парламентарий предложил воздержаться от такого решения, призвав двигаться к нему поэтапно и начинать с улучшения дорожной-транспортной сети.

Он отметил, что инструменты наказания нерадивых водителей, возможно, нужны. "Но это – тема ответственности конкретных физических лиц, которые постоянно нарушают правила дорожного движения", – пояснил Афонский.

Единоросс призвал проанализировать и другую инициативу транспортной инспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений правил вождения. Афонский выступил за обсуждение этого предложения с участием общественности в рамках партийного проекта "Безопасные дороги".

При этом законодатель подчеркнул, что "Единая Россия" будет добиваться сохранения нынешнего нештрафуемого порога для автомобилистов – 20 километров в час. В партию поступило большое количество таких просьб, отметил Афонский.

"Коллеги из общественных организаций и руководители ряда дорожных предприятий, автотранспортных и даже пешеходы говорили, что важно сначала навести порядок на дорогах", – заключил парламентарий.

Напомним, ранее в ГИБДД призвали повысить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час. Также в автомобильной инспекции предложили отменить для злостных нарушителей ПДД 50% скидку при оплате штрафов.