Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии

Вечером 24 марта на западе Москвы мажор на Gelandewagen вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Нива", в которой ехала семья, пишет "Экспресс газета". В результате ДТП женщина погибла на месте, ее муж и дочь доставлены в больницу. По последним данным, ребенок скончался от полученных травм, передает телеканал "360".

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Его поиском занимаются правоохранительные органы.