В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку. После этого мужчина высадил пассажира, повторно переехал женщину и скрылся с места ЧП.
По данным URA.RU, пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. У пенсионерки зафиксировали перелом голени, таза, а также черепно-мозговая травма. На данный момент виновник ДТП задержан. Проводится доследственная проверка.
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