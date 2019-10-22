Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение

В минувший понедельник, 21 октября, в Московской области произошла серьезная авария. На 59-м километре дороги Кашира-Серебряные Пруды легковой автомобиль наехал на дорожное ограждение, передает РИАМО.
В результате ДТП пострадали шесть человек, которые находились в машине. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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