Водителей могут освободить от штрафов в непогоду

Российских водителей могут освободить от штрафов, если комплексы фотовидеофиксации из-за плохой погоды и не могли сделать качественный снимок. Об этом сообщает "Коммерсантъ", отмечая, что соответствующее предложение поступило от ГИБДД.
Так, полицейские проводили исследование и выяснили, что примерно четверть (25%) постановлений всех фотоматериалов с камер нельзя использовать. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.
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