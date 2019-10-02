Водитель сгорел заживо: под Петербургом легковушка столкнулась с автобусом

В среду, 2 октября, на Волхонском шоссе в Ленинградской области произошла серьезная авария. На 16-м километре трассы легковой автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус ПАЗ, сообщает газета "Петербургский дневник".
В результате столкновения иномарка загорелась. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте. Водитель автобуса и семь пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, уточняет "Пятый канал".
По факту случившегося сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает "Комсомольская правда".
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