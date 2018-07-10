У гонщицы Мары Багдасарян отбирают российский паспорт
Свое обращение Хамзаев направил председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину. Причиной к этому послужила новая дерзкая выходка Багдасарян. Бессрочно лишенную водительских прав девушку вновь поймали за рулем автомобиля 7 июля.
На гонщицу составили протокол за вождение без водительского удостоверения, а ее машину отправили на специализированную стоянку. Представители общественного движения "Трезвая Россия" уверены, что Мара недостойна иметь паспорт с российским гражданством, передает РИА Новости.
Напомним, фигурантку дела "лихачей на Gelandewagen" после инцидента неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. В марте 2017 года суд бессрочно лишил Мару Багдасарян удостоверения из-за поставленного медиками диагноза "эпилепсия". Примечательно, что в дальнейшем адвокаты девушки утверждали, что она абсолютно здорова, и требовали вернуть стритрейсерше водительские права.
Ранее сообщалось, что Багдасарян намерена продать свой Mercedes за 7,5 миллиона рублей. Однако пользователи Сети считают, что из-за агрессивного стиля вождения предыдущего владельца машина, вероятно, будет требовать к себе особого внимания.
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