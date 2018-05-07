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Авто

"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda/
Эпатажная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная водительских прав, рассчитывает вернуться за руль. Злостная нарушительница пытается обжаловать решение ГИБДД, которое запрещает ей повторно сдать экзамены на права. 
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Багдасарян требует признать незаконным постановление суда, которое подразумевает отказ в получении водительского удостоверения. Для этого скандальная автолюбительница готова предоставить медицинское заключение о том, что она совершенно здорова.

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 Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян стритрейсер

Дорогомиловский районный суд столицы зарегистрировал иск Багдасарян к столичной автоинспекции, передает телеканал "360". Ответчиком по этому делу выступит Отделение по экзаменационной работе ГИБДД, которое выдает права.

Савеловский районный суд Москвы еще в прошлом году рассматривал иск о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав. Прокурор настаивал, что Мара получила эпилепсию в результате участия в одном из ДТП, сообщает Пятый канал.

С свою очередь, защита злостной нарушительницы предоставила несколько медсправок, указывающих на отсутствие у Мары "неврологической симптоматики". Тогда суд заключения врачей не убедили, поэтому было принято решение навсегда лишить гонщицу водительских прав по состоянию здоровья.

Напомним, Мара Багдасарян стала известна на всю страну после скандальной гонки в Москве, в которой кроме нее участвовали сын старшего вице-президента "ЛУКойла" и его друзья. В 2017 году столичный суд приговорил водителя к тремстам часам обязательных работ, а дочка крупного московского бизнесмена получила десять суток административного ареста.

Автор: Михаил Вштанов7 мая 2018, 11:40
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