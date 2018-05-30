В Москве утята парализовали Третье транспортное кольцо

На Третьем транспортном кольце утром 30 мая образовался большой затор. Автомобилисты остановились перед утятами, которые пытались пересечь оживленную трассу.

Несколько водителей принялись ловить птенцов, чтобы помочь им быстрее покинуть проезжую часть, передает Ura.ru. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. Ролик публикует Life.ru.