В Омске молодой водитель насмерть сбил пенсионера

Вечером 19 декабря на проспекте Мира в Советском округе Омска автомобиль Mercedes ML 350, за рулем которого сидел 18-летний юноша, сбил 74-летнего пенсионера, передает портал gorod55.ru. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
Отмечается, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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