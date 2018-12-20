В Нижнем Новгороде BMW сбил шестилетнего мальчика на парковке

На парковке в Ленинском районе Нижнего Новгорода автомобиль BMW при движении задним ходом сбил шестилетнего мальчика, передает портал newsnn.ru. За рулем иномарки находился 18-летний водитель. ДТП случилось из-за того, что он не убедился в безопасности своего маневра.
Ребенка доставили в травмпункт. Госпитализация ему не потребовалась.
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