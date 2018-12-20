В ДТП в Ижевске пострадали два человека

Днем 19 декабря напротив дома №9 на Воткинском шоссе в Ижевске ВАЗ-2109, выезжавший с прилегающей территории, столкнулся с Renault Logan, передает ИА "Удмуртия". В результате ДТП пострадали два человека – 40-летняя женщина, сидевшая за рулем отечественной машины, и 35-летний водитель иномарки. Сотрудники ГИБДД напомнили, что при выезде с прилегающей территории автомобилист должен уступить дорогу транспортным средствам, идущим по основной трассе, а также пешеходам, путь которых он пересекает.
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