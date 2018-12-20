В разбитой машине нашли труп пропавшего мужчины

На 78-м километре дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка в Башкирии местные жители обнаружили искореженный остов автомобиля, внутри которого находилось тело 57-летнего местного жителя, передает портал ToDay News Ufa. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что мужчина с 16 декабря находился в розыске по заявлению родственников. Он уехал из дома 14-го числа, и больше его никто не видел.
Проводится проверка. По версии дорожной полиции, автомобиль не удержался на трассе и съехал в кювет на опасном повороте. После этого машина на большой скорости врезалась в бетонный водоотвод. Точные причины смерти мужчины предстоит установить судмедэкспертам.
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