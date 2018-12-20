В смертельной аварии под Пермью пострадали подростки

Днем 20 декабря на дороге Кунгур – Соликамск в Пермском крае ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с LADA Granta, передает портал "Реальное время". По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением.
В результате аварии от полученных травм скончалась 34-летняя пассажирка ВАЗ-2112. Два 17-летних пассажира LADA Granta, а также оба водителя доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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