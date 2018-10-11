Певица парализовала МКАД съемками клипа

Певица Оксана Яковлева, работающая под сценическим псевдонимом Yaxana, поделилась с подписчиками в Instagram историей съемок клипа прямо на проезжей части МКАД. Три девушки вышли на дорогу и устроили танцы под прикрытием стоявшей в одной из полос машины.
Другим участникам дорожного движения пришлось объезжать их. В результате на дороге образовалась значительная пробка. Как призналась артистка, в ходе съемок ее оператора едва не сбили.
Действиями певицы и съемочной группы заинтересовались в ГИБДД, передает EG.ru. Специалисты изучают видеоматериалы.
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