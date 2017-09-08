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В Москве открыли Саввинскую и Пречистенскую набережные

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Столичные власти завершили работы по благоустройству проезжей части на Саввинской и Пречистенской набережных. Улицы были открыты для движения транспорта.

Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. "Все перекрытия на Саввинской и Пречистенской набережных сняты", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сотрудника организации.

Автор: Евгений Мышко8 сентября 2017, 09:04

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