В Москве открыли Саввинскую и Пречистенскую набережные

Столичные власти завершили работы по благоустройству проезжей части на Саввинской и Пречистенской набережных. Улицы были открыты для движения транспорта.
Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. "Все перекрытия на Саввинской и Пречистенской набережных сняты", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сотрудника организации.
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