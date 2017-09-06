В России появятся новые автомобильные номера

В России уже в следующем году может быть изменен формат автомобильных номеров. По некоторым сведениям, планируется убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до четырех и оснастить номерные знаки чипами.

Цель реформы – увеличение возможных комбинаций номеров. Дело в том, что ряду регионов из-за физической нехватки номеров нужна новая конфигурация. Вероятнее всего, будут вводиться похожие на европейские номера – четыре цифры, столько же букв и надпись RUS, цитирует "Газета.Ру" осведомленный источник.

По его словам, необходимость реформы продиктована общим увеличением количества автомобилей в стране. Новые знаки будет содержать восемь символов, что позволит увеличить количество возможных комбинаций в несколько раз.

В соответствии с прогнозами, процесс замены старых номеров на новые будет идти в течение нескольких лет. При этом на время переходного периода действовать будут как новые, так и старые знаки. Как отметил осведомленный источник, необходимо придумать такую конфигурацию, чтобы номеров хватило как минимум на ближайшие 10 лет, учитывая ежегодный прирост автомобилей в России на два миллиона штук.

Как отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, изменение формата автомобильных номеров – чисто технический вопрос, который не потребует больших финансовых затрат. Тем не менее, подчеркнул он, процесс может затянуться из-за долгого согласования подобных изменений в нашей стране.





Прокомментировал эксперт и еще одну возможную меру – чипирование автомобильных номеров. По его мнению, не стоит ожидать появления "электронных" номерных знаков в ближайшее время. "Сам по себе чип стоит копейки, но вот оборудование для получения с него данных очень дорогое. Такие системы пока не реализовали ни в одной стране мира, поэтому предпосылок, что они в ближайшем будущем появятся у нас, пока нет", – пояснил эксперт.

Вместе с тем информация о реформе пока не подтверждается официальными органами. Так, в ГИБДД заявили, что пока никаких изменений автомобильных номеров проводить не планируется. То же самое говорят и в кабинете министров.

Напомним, в конце прошлого года в МВД заявили о разработке нового стандарта автомобильных и мотоциклетных номеров. Необходимость пересмотра ГОСТа объясняли проблемами с установкой российских знаков на нестандартные площадки.

