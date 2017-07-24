В Москве начали выдавать новые автомобильные номера

Столичная Госавтоинспекция начала выдавать регистрационные знаки новой серии. Вместо номеров с кодом 777 водители будут получать аналогичные с цифрами 799, передает Russia Today.

О нововведении впервые заговорили еще в 2013 году. Когда все комбинации букв и цифр серии 799 будут выданы, ее сменят номера с кодом региона 797.