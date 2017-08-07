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Авто

Названы самые привлекательные для угонщиков автомобили

Lexus GX 400. Фото: lexus.ru
По суммарным итогам второго полугодия 2016 года и первого полугодия 2017 года страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России. Рейтинг составлен по итогам обращения застрахованных автовладельцев.
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Список отражает соотношение частоты угонов к общему количеству застрахованных автомобилей. Первую тройку рейтинга заняли Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8.

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Привлекают угонщиков также такие авто, как Land Rover Evoque и Toyota Camry. Замыкают первую десятку Lexus LX, Infiniti QX56 (QX80), Land Rover Range Rover Sport, BMW 6-series и Toyota Land Cruiser. 

"Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке", – подчеркнул руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев.

Ранее Dni.Ru сообщали, что по итогам первого квартала 2017 года чаще всего в России угоняют Hyundai Solaris. И не столько из-за самого автомобиля, сколько из-за возможности выгодно продать дорогие запчасти. В список популярных у воров машин также попали Land Rover Discovery, Audi Q5, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus.

По итогам 2016 года самым угоняемым автомобилем России стала Toyota Camry. В нынешнем рейтинге она заняла лишь шестую позицию. 

Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 21:19

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