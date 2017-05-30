Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года

По собственной информации страховых компаний, чаще всего в России угоняют Hyundai Solaris. Причем не столько из-за самого автомобиля, сколько из-за возможности после выгодно продать дорогие запчасти.

Профессиональные угонщики сменили приоритеты. Сомнительную тройку лидеров по угону по итогам первого квартала 2017 года возглавил Hyundai Solaris, сбросив с пъедестала Toyota Camry – чемпиона 2016 года. В список популярных у автоворов авто также попали Land Rover Discovery, Audi Q5, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, сообщает портал tvoe-avto.

Кроме иномарок, не брезгуют угонщики и отечественными автомобилями. В список незаконно меняющих владельцев брендов вошла русская красавица Лада Приора.

Не попали в тройку лидеров, но все равно пользуются устойчивым криминальным "спросом" также Mazda CХ-5, Kia Rio, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera, а также Hyundai IX35. Чаще всего угон совершается ради запчастей.

Как ранее писали Dni.Ru, самым угоняемым автомобилем России в 2016 году стала Toyota Camry. По данным автодилеров, Toyota Camry занимает первое место по объемам реализации в своем сегменте. Эксперты отмечают, что седан Camry практически мгновенно уходит при перепродаже, и запасные части на него также пользуются большим спросом.

В тройку лидеров по количеству угонов в 2016 году вошли сразу две корейских популярных модели авто: Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти автомобили также заняли первые строчки рейтинга продаж на российском авторынке. Вероятнее всего, их часто угоняют в первую очередь для разборки на запчасти. Зачастую эти модели угоняют для работы в такси. Позже воры перебивают номера кузова и вешают специальные регистрационные знаки.