Электромобили назвали убийцами экологии

Популярность этого вида транспорта набирает обороты по всему миру, говорится о плюсах электромобилей и в России. Но не все так очевидно: директор Всероссийского института природы Андрей Пешков считает, что окружающая среда от перехода на такие авто только проиграет.

По его словам, замена двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электроэнергию не имеет минусов лишь на первый взгляд. Казалось бы, в этом случае нет никаких выбросов.

"Эти выбросы просто отнесены в другие фазы жизненного цикла", – цитирует эксперта НСН. "Мы должны их оценить, чтобы было понятно, какие вредные воздействия земля и человечество получат при массовом производстве элементов питания и переводе энергии в электрическую форму", – предостерег Пешков.

Специалист напомнил, что для получения большого количества электроэнергии понадобится строительство новых ТЭС, ГЭС или ядерных электростанций. Кроме того, большая опасность заключается в элементах питания электромобилей, поскольку все они содержат тяжелые металлы.

"Эти производства – вредные. Отходы от этих производств – токсичные", - уверен директор Всероссийского института природы. Он отметил, что массовое применение этих элементов питания повлечет за собой проблему их утилизации.

Пешков уверен в необходимости тщательного профессионального анализа рисков до принятия решения по постепенному отказу от автомобилей на ДВС. "Мы должны все взвесить", – резюмировал эколог.

Примечательно, что электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. Возрождение интереса к этому виду транспорта произошло в 1960-е и 1970-е годы из-за экологических проблем автотранспорта и резкого роста стоимости топлива в результате энергетических кризисов. В последние годы в связи с непрерывным ростом цен на нефть электромобили вновь стали набирать популярность.