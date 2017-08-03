Электромобили назвали убийцами экологии
По его словам, замена двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электроэнергию не имеет минусов лишь на первый взгляд. Казалось бы, в этом случае нет никаких выбросов.
"Эти выбросы просто отнесены в другие фазы жизненного цикла", – цитирует эксперта НСН. "Мы должны их оценить, чтобы было понятно, какие вредные воздействия земля и человечество получат при массовом производстве элементов питания и переводе энергии в электрическую форму", – предостерег Пешков.
Специалист напомнил, что для получения большого количества электроэнергии понадобится строительство новых ТЭС, ГЭС или ядерных электростанций. Кроме того, большая опасность заключается в элементах питания электромобилей, поскольку все они содержат тяжелые металлы.
"Эти производства – вредные. Отходы от этих производств – токсичные", - уверен директор Всероссийского института природы. Он отметил, что массовое применение этих элементов питания повлечет за собой проблему их утилизации.
Пешков уверен в необходимости тщательного профессионального анализа рисков до принятия решения по постепенному отказу от автомобилей на ДВС. "Мы должны все взвесить", – резюмировал эколог.
Примечательно, что электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. Возрождение интереса к этому виду транспорта произошло в 1960-е и 1970-е годы из-за экологических проблем автотранспорта и резкого роста стоимости топлива в результате энергетических кризисов. В последние годы в связи с непрерывным ростом цен на нефть электромобили вновь стали набирать популярность.
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