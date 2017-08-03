Владельцев бензиновых авто лишат отдыха

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. Сам пьемьер-министр за радикальные меры: для начала запретить бензиновым авто въезд в города и на курорты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев до 17 августа поручил рассмотреть пакет предложений по государственной поддержке развития электротранспорта. Среди идей премьера есть и радикальные. Так, Дмитрий Медведев не против ограничения использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.

Пакет предложений был внесен в правительство руководством КамАЗа, где, кстати, объявили о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта. Кроме запрета на использования двигателей внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах, в числе других предложений КамАЗа — выйти с рекомендациями к субъектам России установить "нулевую" ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта, сообщает газета "Известия".

В правительстве с пониманием относятся к идее стимулировать развите экологичного транспорта. Так, в некоторых городах, включая Москву, владельцы электрокаров уже обладают правом на бесплатную парковку. Кроме того, владельцам электромобилей могут быть предоставлены право движения по полосам общественного транспорта, скидки на страхование автомобиля, налоговые льготы, утверждает официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина.

К слову, всемерная государственная поддержка инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей) предполагается уже с 2020 года. Это зафиксировано в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности России, разработанной на срок до 2025 года.