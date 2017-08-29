Водитель Mercedes откупился от сбитой 85-летней старушки пачкой печенья

Водитель дорогой иномарки наехал на женщину. Он купил ей печенье и сок и потребовал никому не рассказывать о ДТП.

В Ростове-на-Дону 85–летняя женщина собралась идти в магазин за соком. Около супермаркета ее сбил с ног представительский седан. Водитель престижного авто марки Mercedes сдавал назад и просто не заметил старушку. Мужчина подбежал к женщине, помог подняться, извинился и отвез в магазин. Купил старушке сока и печенья, а после проводил до квартиры. Водитель очень просил женщину не рассказывать никому о ДТП. Пенсионерка молчала с 17 августа. "Компенсация" стоила владельцу дорогой иномарки 181 рубль.

Родственники заподозрили, что что-то не чисто, когда у женщины начался отек ног и галлюцинации. Они вызвали бабушке скорую. Старушку увезли в больницу с двойным переломом руки и подозрением на инсульт. Врачи сказали, что, если бы женщину не госпитализировали, она могла бы умереть. Сейчас родственники пострадавшей хотят наказать водителя. Они ищут очевидцев, чтобы подать в суд и лишить владельца Mercedes прав.

– Синий цвет кожи говорит о том, что у нее мог вот-вот произойти инсульт. Я написала заявление в полицию. Мне не нужны деньги от этого водителя. Я просто считаю, что человек, не оказавший помощь после аварии, не имеет права управлять машиной, – заявила дочка пострадавшей "Блокноту".