Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске

Вечером 27 августа в полицию Архангельска поступило сообщение, что автомобиль Skoda Yeti сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия, передает Flashnord. По словам очевидцев, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. Женщина 1972 года рождения и ее 19-летняя дочь погибли на месте. Скрывшегося с места ДТП водителя полиция задержала. Им оказался 25-летний мужчина без прав на управление транспортным средством. Кроме того, полицейские заметили у него признаки опьянения и отправили на медицинское освидетельствование.