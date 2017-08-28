Водитель сбежал с места смертельной аварии под Москвой

Иномарка Ford сбила двух женщин на улице Циалковского в подмосковном Подольске, передает агентство городских новостей "Москва". В результате ДТП одна пострадавшая погибла, вторая была госпитализирована. Сообщается, что авария произошла вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к поиску нарушителя.
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