В Москве резко выросло число пассажиров ночных маршрутов

Столичные власти отчитались об эффективности использования ночных маршрутов общественного транспорта. Как оказалось, за лето пассажиропоток в ночное время суток значительно увеличился.

По словам руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, количество пассажиров на ночных маршрутах за последние два месяца лета выросло на 20%. "С июня этого года ночными маршрутами наземного транспорта воспользовалось уже около 250 тысяч человек", – цитирует его РИА Новости.