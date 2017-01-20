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В России упали продажи автомобилей
Лидером продаже на российском авторынке остался "АвтоВАЗ", который реализовал на 6,6% больше авто по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На второе место вышла KIA, а третью строчку занял Hyundai.
В ТОП-10 самых популярных марок по итогам 2016 года также вошли Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, Ford и Mercedes-Benz, передает ТАСС. Все популярные бренды активно приобретали различные организации с применением лизинговых технологий.
Заместитель председателя правления ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев считает, что в последние несколько лет давать прогнозы по рынку сложно из-за нестабильности ситуации в стране. "Тем не менее, мы ожидаем рост продаж автомобилей по итогам 2017 года, однако стабилизация рынка начнется не ранее второго полугодия", – заявил Зиновьев Dni.ru.
Он отметил, что можно говорить о тестовом запуске онлайн-продаж автомобилей в 2017 году, но количество сделок будет измеряться поштучно в связи со спецификой автомобилей как товара и покупательскими убеждениями. Эксперт предрекает активное развитие данного направления в ближайшее десятилетие.
Зиновьев обратил внимание на тенденцию консолидации компаний, а крупные мультибрендовые автодилеры приобретают более мелкие предприятия или часть автосалонов. В этих условиях мелкие игроки не могут сохранять рентабельность бизнеса и вынуждены объединяться с более крупными участниками рынка, передавая в их собственность значительную часть активов. Альтернативным сценарием эксперт видит банкротство.
"Вместе с числом официальных дилеров растет и количество неофициальных игроков рынка. Динамика официальных дилеров не так уж очевидна – если провести анализ изменений за последние пять лет и сравнить, к примеру, с аукционами, заметно, что дилеры менее динамичны", – отмечает Зиновьев. Он считает, что в среднесрочной перспективе официальные дилеры должны будут выйти на 15-20% продаж от всего объема автомобилей с пробегом, но долгосрочно вряд ли смогут удержаться на этом уровне и их доля уменьшится за счет новых не авторизованных игроков.
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