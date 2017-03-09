Поклонник подарил Калашниковой дорогущий автомобиль

Актриса Анна Калашникова 8 марта стала счастливой обладательницей элитного автомобиля Bentley Bentayga. Звезда отказалась назвать имя человека, сделавшего дорогой подарок.

"Счастье любит тишину", – цитирует Анну Калашникову газета "Комсомольская правда". "Могу только сказать, что это тот же человек, что подарил мне Range Rover. Мы познакомились с ним на второй день после того, как я сделала операцию по увеличению груди у доктора Александра Абакумова", – пояснила актриса. Она рассказала, что после хирургического вмешательства не могла самостоятельно сесть за руль, и ее друг посоветовал ей обратиться к мужчине, который впоследствии и стал ее избранником.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Мар 8 2017 в 7:15 PST

При этом бывшая невеста Прохора Шаляпина отметила, что очень рада подарку нового поклонника. "Боже мой! Самый лучший 8 марта в моей жизни! Спасибо любимому!" – сказала она.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Мар 8 2017 в 7:40 PST

"Никогда еще не была переполнена столькими оттенками чувств, слез, детской радости, счастья и любви!" – написала Калашникова на своей странице в Instagram. "Я это заслужила! За все, что мне пришлось вытерпеть и перенести, за мои слезы и страдания я получила бесценный подарок – ТЕБЯ!" – поделилась она.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Мар 8 2017 в 11:36 PST

Модель отметила, что подаренная машина уникальна, "а цвет – единственный в Москве". Примерная стоимость редкого Bentley Bentayga – 20 миллионов рублей.

Отметим, Анна Калашникова нечасто делится подробностями личной жизни, в частности не называет имена бойфрендов. Однако она с гордостью демонстрирует полученные от них подарки.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Мар 8 2017 в 1:37 PST

Напомним, наиболее громким был союз актрисы с певцом Прохором Шаляпиным. После нескольких лет отношений возлюбленные назначили дату свадьбы, однако за месяц до церемонии расстались.