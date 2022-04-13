Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

С детства будущая актриса проявляла творческие способности. Она занималась танцами, музыкой и рисованием. Окончив школу с золотой медалью, девушка поступила на экономический факультет Московского авиационного института (МАИ). Переехав в Москву, Калашникова пробовала поступить в театральные вузы: ГИТИС, "Щепку" и "Щуку", однако эти попытки не увенчались успехом. Затем она устроилась на работу в центральную канцелярию Карена Шахназарова на студию "Мосфильм".

В 1999 году Анна Калашникова дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в сериале "Простые истины" (1999—2003). В 2001 году молодая актриса снялась в эпизоде телефильма "Московские окна".

Параллельно с учебой и съемками в кино Калашникова занималась музыкальной карьерой. Анна сотрудничала с группами Hot Line (2003—2007) и Biakt (2008—2010), а также делала совместные работы с продюсерскими центрами GoWest, Start UP! (2007—2009), BerkutMusic (2009—2010) и Famous Management Group (2011).

После окончания МАИ с красным дипломом по специальности инженер-экономист-программист, Анна прошла краткий курс обучения актерскому мастерству в Заочном народном университете искусств, после чего она поступила на актерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств (курс Зыкова-Полякова).

Успешно завершив образование в России, Калашникова продолжила его в Америке, став студенткой таких престижных актерских учебных заведений, как: New York Film Academy, Ivanna Chubbuck Studio, Margie Haber Studio и Lesly Kahn Studio.

В 2009—2010 годах Анна работала соведущей на нью-йоркской радиостанции "Город FM".

Анна Калашникова активно занимается благотворительностью. Звезда помогает Детскому Реабилитационному Центру "Вдохновение", сотрудничает с фондом помощи детям с ДЦП "Весна в сердце", а также содействует организации благотворительных концертов фонда "Мир радости".

Актриса принимала участие в программах и телешоу: "Страйк!", "Девичьи слезы", "Мегаполис", "Женская правда", "Лифт", "Дневники Новой Волны" и других.

Исполнила роли в спектаклях: "Золушка", "Зыковы", "Как важно быть серьезным", "Тартюф", "Брак поневоле", "Идиот", "Попрыгунья", "Московский хор" и "Равнодушный красавец".

За свою карьеру Анна Калашникова сыграла более 30 небольших ролей в таких фильмах и сериалах, как: "Час Волкова" (2007), "След" (2007), "Шальной ангел", "Город соблазнов" (2009), "Джокер" (2010), "Амазонки", "Чиста вода у истока" (2014) и многих других.

19 марта 2015 года Анна Калашникова родила сына Даниила.