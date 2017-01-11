Паспорт и права будут выдавать в МФЦ

С 1 февраля 2017 года в Центрах государственных услуг города Москвы (МФЦ) можно будет получить паспорт и водительские права. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Можно будет получить заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате – без биометрии, на срок пять лет", – добавил чиновник. В дальнейшем в можно будет оформить и заграничные паспорта нового образца, передает ТАСС.

