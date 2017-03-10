Мажорке Багдасарян вынесли приговор

Скандальной гонщице Маре Багдасарян вынесли приговор по делу о подделке документов. Суд отправил стритрейсершу на испытательные работы, при этом 15% ее дохода будет удерживаться в пользу государства, передает "Газета.ru".

Как следует из материалов суда, 8 февраля Мара купила поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности. В документе говорилось, что он выдан медиками 68-й городской больницы.

Справка гонщице была необходима для того, чтобы избежать обязательных трудовых работ, назначенных ей по результатам предыдущих судов. Во время рассмотрения дела Багдасарян признала свою вину и раскаялась, это стало смягчающим обстоятельством.