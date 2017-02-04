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Мажоры засмеяли гонщицу Багдасарян за дешевое авто
Несмотря на то, что для многих россиян имя Мары Багдасарян стало прочно ассоциироваться с такими термином как "мажор", сами представители "золотой молодежи", как оказалось, ее не сильно жалуют. "Есть и такие, как Мара Багдасарян, которые непонятно что хотят показать людям. У Мары даже машина стоит сильно дешевле, чем этот гелик (внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen стоимостью в 20 миллионов рублей). Чем она пытается выпендриваться?", – цитирует создателя сообщества RRK сайт "Комсомольская правда".
Он рассказал о том, что толкает детей богатых родителей устраивать беспредел на дорогах. "Вот выехал молодой парень на спорткаре на дорогу. Машина так и просит, чтобы он дал по газам. Потом ему приходит штраф, допустим, две тысячи рублей. Для владельца дорогой машины это не деньги. Он может себе позволить оптом нарушения собрать", – заметил Принц.
При этом при текущей схеме штрафов ситуация вряд ли изменится, считает он. "Вот дорогая машина минут десять постояла заведенная, уже на 500 рублей бензина сожгли. А ты говоришь про штрафы. Они должны быть как на Западе, например, 10% от дохода. Тогда задумаешься, нарушать или нет", – считает молодой человек.
В том, что "золотая молодежь" вываливает все свои сомнительные "подвиги" в Сеть и открыто похваляется богатством он не видит ничего страшного. "Не могут быть все равны. Что прикажешь мне сделать? Продать машины и раздать бедным? А соцсети для того и придумали, чтобы там показывать свою жизнь. Чем мы и занимаемся", – заметил Принц.
У него, как у владельца сообщества Rich Russian Kids есть в этом и свой интерес. "У меня, мягко говоря, небедные родители, но денег у них не беру. У меня свой бизнес. Только оборот интернет-страницы RRK за год два миллиона рублей, а ведь каждый сидит в соцсетях бесплатно", – заметил Принц.
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