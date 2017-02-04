Мажоры засмеяли гонщицу Багдасарян за дешевое авто

Создатель сообщества Rich Russian Kids или по-русски просто "Богатые русские детки", скрывающийся под маской и прозвищем Принц, рассказал о жизни "золотой молодежи". Не обошел вниманием он и гонщицу Мару Багдасарян.

Несмотря на то, что для многих россиян имя Мары Багдасарян стало прочно ассоциироваться с такими термином как "мажор", сами представители "золотой молодежи", как оказалось, ее не сильно жалуют. "Есть и такие, как Мара Багдасарян, которые непонятно что хотят показать людям. У Мары даже машина стоит сильно дешевле, чем этот гелик (внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen стоимостью в 20 миллионов рублей). Чем она пытается выпендриваться?", – цитирует создателя сообщества RRK сайт "Комсомольская правда".

Он рассказал о том, что толкает детей богатых родителей устраивать беспредел на дорогах. "Вот выехал молодой парень на спорткаре на дорогу. Машина так и просит, чтобы он дал по газам. Потом ему приходит штраф, допустим, две тысячи рублей. Для владельца дорогой машины это не деньги. Он может себе позволить оптом нарушения собрать", – заметил Принц.

Фото опубликовано Rich Russian Kids (@richrussiankids) Янв 13 2017 в 4:36 PST

При этом при текущей схеме штрафов ситуация вряд ли изменится, считает он. "Вот дорогая машина минут десять постояла заведенная, уже на 500 рублей бензина сожгли. А ты говоришь про штрафы. Они должны быть как на Западе, например, 10% от дохода. Тогда задумаешься, нарушать или нет", – считает молодой человек.

Видео опубликовано Rich Russian Kids (@richrussiankids) Янв 27 2017 в 12:57 PST

В том, что "золотая молодежь" вываливает все свои сомнительные "подвиги" в Сеть и открыто похваляется богатством он не видит ничего страшного. "Не могут быть все равны. Что прикажешь мне сделать? Продать машины и раздать бедным? А соцсети для того и придумали, чтобы там показывать свою жизнь. Чем мы и занимаемся", – заметил Принц.

Фото опубликовано Rich Russian Kids (@richrussiankids) Янв 17 2017 в 4:04 PST

У него, как у владельца сообщества Rich Russian Kids есть в этом и свой интерес. "У меня, мягко говоря, небедные родители, но денег у них не беру. У меня свой бизнес. Только оборот интернет-страницы RRK за год два миллиона рублей, а ведь каждый сидит в соцсетях бесплатно", – заметил Принц.