Пассажиры сгорели в страшном ДТП в Новой Москве

На юге Москвы, на Варшавском шоссе, случилась крупная авария. Автомобиль УАЗ столкнулся с иномаркой Toyota и загорелся.

По предварительным данным, столкновение произошло недалеко от поворота на Коротыгино. В результате происшествия погибли девять человек, четверо пострадали.

ПО ТЕМЕ Опубликовано видео смертельного наезда "Жигулей" на остановку в Москве

На место трагедии прибыли сотрудники экстренных служб города. Спасатели пытаются вызволить людей, заблокированных в автомобилях, сообщает Life.ru. Предположительно, среди погибших есть граждане Киргизии. Движение в районе ДТП временно перекрыто.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажиры и водитель автомобиля УАЗ фактически сгорели заживо. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. К месту происшествия вылетел вертолет Московского авиационного центра, передает РЕН ТВ.

В Сети появились первые видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль УАЗ выгорел почти полностью.

Также в интернете появился первый список погибших и пострадавших. Травмы разной степени тяжести получили Б. Сергеев 1960 года рождения, У. Кылычбек 1994 г. р. и Д. Алимкулов 1988 г. р. Среди погибших: