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Пассажиры сгорели в страшном ДТП в Новой Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
На юге Москвы, на Варшавском шоссе, случилась крупная авария. Автомобиль УАЗ столкнулся с иномаркой Toyota и загорелся.
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По предварительным данным, столкновение произошло недалеко от поворота на Коротыгино. В результате происшествия погибли девять человек, четверо пострадали.

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На место трагедии прибыли сотрудники экстренных служб города. Спасатели пытаются вызволить людей, заблокированных в автомобилях, сообщает Life.ru. Предположительно, среди погибших есть граждане Киргизии. Движение в районе ДТП временно перекрыто.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажиры и водитель автомобиля УАЗ фактически сгорели заживо. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. К месту происшествия вылетел вертолет Московского авиационного центра, передает РЕН ТВ.

В Сети появились первые видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль УАЗ выгорел почти полностью.

Также в интернете появился первый список погибших и пострадавших. Травмы разной степени тяжести получили Б. Сергеев 1960 года рождения, У. Кылычбек 1994 г. р. и Д. Алимкулов 1988 г. р. Среди погибших:

  • Абди Азис Кузиев 1984 г. р.,
  • Джаншид Хаитматов 1987 г. р.,
  • Бахтият Сагизов 1987 г. р.,
  • Ставтаджон Агбаров 1995 г. р.
Автор: Евгений Мышко1 февраля 2017, 15:56

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